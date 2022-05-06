Стример Некоглай попал в ДТП с тремя машинами в центре Москвы

Фото Zamir Usmanov/Global Look Press

Стример Некоглай попал в ДТП с тремя машинами на Тверском путепроводе в Москве. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, сопроводив сообщение кадрами с места происшествия.

ДТП произошло в результате столкновения Porsche Panamera, в которой находился популярный блогер, Kia Rio и «Газель».

По словам стримера, два человека погибли. СМИ сообщили о пяти пострадавших в результате аварии. Как рассказал блогер, в его машину на большой скорости влетела Kia, когда он проезжал на зелёный сигнал светофора.

Ты просто едешь и в тебя влетают на 100+. Как будто у меня проблем в жизни не хватало! — пожаловался Некоглай.

Удар был такой силы, что машины просто разлетелись по дороге. Как уточняет Telegram-канал «112», в ДТП с участием блогера погиб один человек. Это водитель каршерингового автомобиля, который стал виновником ДТП. Он ехал на на красный сигнал светофора и врезался в Порше и грузовик.

В результате аварии пострадал сам Некоглай и боец ММА Асхаб Магомедов. Сейчас они направляются в больницу.

Ранее шесть человек, включая троих детей, погибли и ещё четверо пострадали в столкновении ВАЗ-2112 и минивэна Mercedes-Benz Viano в Красносулинском районе Ростовской области. Авария произошла в ночь на 4 мая.