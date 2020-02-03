https://static.news.ru/photo/c4d47d3c-4684-11ea-ab03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Watchara Phomicinda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестный открыл стрельбу в автобусе в американском штате Калифорния. Инцидент произошёл в местечке Грейпвайн, когда транспортное средство следовало из Лос-Анджелеса в область залива Сан-Франциско.

В результате случившегося пострадали шесть человек, стрелок был задержан. Полиции пока не понятен мотив его поступка, отмечает CBS News. О состоянии раненых не сообщается.

6 people shot on Greyhound bus in California https://t.co/FTg4KwqFx5 pic.twitter.com/4I6yDHTqw1 — CBS News (@CBSNews) February 3, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что в американском Канзас-Сити при стрельбе у бара погибли два человека.