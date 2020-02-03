Неизвестный открыл стрельбу в автобусе в американском штате Калифорния. Инцидент произошёл в местечке Грейпвайн, когда транспортное средство следовало из Лос-Анджелеса в область залива Сан-Франциско.
В результате случившегося пострадали шесть человек, стрелок был задержан. Полиции пока не понятен мотив его поступка,
6 people shot on Greyhound bus in California— CBS News (@CBSNews)
https://t.co/FTg4KwqFx5 pic.twitter.com/4I6yDHTqw1 February 3, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что в американском Канзас-Сити при стрельбе у бара погибли два человека.
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