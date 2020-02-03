Фото: Watchara Phomicinda/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неизвестный открыл стрельбу в автобусе в американском штате Калифорния. Инцидент произошёл в местечке Грейпвайн, когда транспортное средство следовало из Лос-Анджелеса в область залива Сан-Франциско.

В результате случившегося пострадали шесть человек, стрелок был задержан. Полиции пока не понятен мотив его поступка, отмечает CBS News. О состоянии раненых не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал, что в американском Канзас-Сити при стрельбе у бара погибли два человека.

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