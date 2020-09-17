Стая собак напала на восьмилетнего ребёнка в Приморье

https://static.news.ru/photo/3166f492-f8ab-11ea-98c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории приморского города Находка стая собак напала на восьмилетнюю девочку. По факту произошедшего следственные органы начали проводить проверку. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Аврора Римская.

Сообщение о нападении собак в социальных сетях оставила мать пострадавшей девочки. Римская сообщила, что, после того как об инциденте стало известно, следствие начало доследственную проверку по статье «халатность». В ходе работы сотрудники СК дадут правовую оценку действиям должностных лиц администрации Находки, отвечающим за обеспечение на необходимом уровне санитарно-эпидемиологического состояния в Находкинском ГО.

По её словам, мать девочки к правоохранителям не обращалась. Женщину удалось отыскать в соцсетях. Римская заметила, что граждане в подобных ситуациях должны сразу ставить в известность о случившемся полицию.

Анонимные обращения к администраторам социальных сетей лишают возможности оперативно отреагировать на происшествие. В настоящее время личность пострадавшего ребёнка установлена, опрашиваются очевидцы и выясняются все обстоятельства произошедшего, — цитирует Римскую РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Казани 32-летний водитель эвакуатора прикинулся сотрудником ГИБДД, спас девочку от бродячих собак, а после — изнасиловал её.