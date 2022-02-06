Стая бездомных собак напала на пожилую женщину под Рязанью

Стая бродячих собак напала на пожилую женщину в Рязанской области. Пострадавшей 70 лет, её доставили с травмами в местный травмпункт. Инцидент произошёл в Искре, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

Рязанским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту нападения безнадзорных животных на пожилую женщину в селе Искра, — рассказали в ведомстве.

В ходе проверки следователи дадут оценку действиям или бездействию уполномоченных органов, которые должны осуществлять надзор за бездомными животными. Если будет установлен факт нарушения законодательства в данной области, должностные лица понесут наказание. Что будут делать с бездомными собаками, напавшими на человека, не уточняется. Предполагается, что агрессивных животных будут отлавливать.

Ранее власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Осипова вступило в силу 5 февраля.