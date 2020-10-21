Стали известны требования захватчиков банка в Зугдиди

https://static.news.ru/photo/0074dde8-139c-11eb-8123-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мужчина, взявший в заложники людей в отделении Банка Грузии, потребовал от группы переговорщиков из правоохранительных органов передать ему $500 тысяч.

По данным СМИ, у злоумышленника есть ещё один сообщник. Как минимум один из захватчиков вооружён автоматом, также замечена боевая граната. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Ранее NEWS.ru писал, что захватчики банка в Зугдиди выпустили из здания пожилых людей. По-видимому, злоумышленникам оказалось сложно контролировать всех заложников. Ещё несколько человек сумели сбежать через крышу и спуститься по пожарной лестнице.

Среди удерживаемых в банковском отделении людей есть как посетители, так и сотрудники организации. Один из служащих в момент захвата сумел уведомить о происходящем правоохранительные органы, подав сигнал тревоги. Здание в настоящий момент оцеплено полицией, продолжается спецоперация по освобождению заложников.