Стали известны подробности нападения хаски на ребёнка в Коломне

Хаски в Коломне набросилась на четырёхлетнего ребёнка, когда её хотели сфотографировать, рассказала мать пострадавшего мальчика Сюзанна телеканалу «360». Она хотела выложить снимок бродивших по улице дворняжки и хаски в группу, где их смогут найти хозяева. Собака не сразу среагировала на свист, а потом подошла и напала.

Собака подошла не ко мне, не к старшему сыну, а к младшему и накинулась. Сразу в него вцепилась, повалила его. <...> Мама шла с ребёнком, она вызвала нам скорую, и нас увезли в больницу, — сказала Сюзанна.

Она пыталась отогнать собаку кулаками и криком, она была без ошейника, на вид около двух лет и домашняя. Сюзанна предположила, что собака убежала из частного дома. Её сыну делают уколы и обрабатывают раны. Собака прокусила мальчику область рядом с левым глазом и правую щёку, поранила рот и нос.

У него шов под верхней губой и швы в левой переносице. Делали пересадку кожи, накладывали, — рассказала женщина.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее стая бродячих собак напала на восьмилетнего ребёнка на Камчатке. Подоспевший на помощь прохожий сумел отогнать агрессивных животных, мальчик сильно испугался, но при этом не пострадал, у него остался только синяк на ноге.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак. Для этого он попросил проанализировать похожие случаи в разных регионах страны.