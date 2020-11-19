Стали известны подробности чудовищного похищения мальчика под Владимиром

https://static.news.ru/photo/9e74efca-2ad4-11eb-af73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пропавший 28 сентября семилетний мальчик был похищен 26-летним жителем соседней деревни во Владимирской области. Ребёнок живет в селе Горки Камешковского района, в тот день он возвращался домой из школы.

Первоклассник вышел на остановке из школьного автобуса и не дошёл до дома всего 200 метров: неизвестный схватил ребёнка, затолкал его в машину и увёз в неизвестном направлении. Мальчика искали два месяца и всё это время он находился в 19 км от дома, в селе Макариха, где его насильно удерживал похититель, сообщает Пятый канал.

Узнать о том, что ребёнок жив и находится в руках злодея, российским сотрудникам правоохранительных органов помогли коллеги из Интерпола. Они нашли информацию о мальчике в даркнете, где говорилось о мужчине, насильно удерживающем у себя дома мальчика. Позже эти сведения нашли подтверждение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, похититель задержан. Ребёнок на данный момент передан родителям. Его папа Александр Роговцев говорит, что мальчик очень счастлив.

Савелий очень счастлив, что увидел нас с мамой. Обнимал, целовал. Сейчас все на волнениях, на переживаниях. Мы уже дома. Первое, что сказал Савелий: «Мама, папа». Огромное спасибо за то, что нашли ребенка! — рассказал мужчина о первых минутах встречи с сыном.

Савелий — четвёртый ребёнок в семье. Первым делом появившись дома он бросился к конфетам и игрушкам, ждавшим его всё это время.

Человека, у которого он находился, мы не знаем. Знаем, что человек не очень хороший, говорят, что он психически нездоров, думаю, что он уже задержан. Где он держал сына, пока не знаем, — рассказал отец ребёнка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пропавший семилетний мальчик, которого искали с 28 сентября, нашёлся живым во Владимирской области. Савелий Роговцев, проживающий в селе Горки Камешковского района, не вернулся домой из школы, его искали почти два месяца.