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Стала известна причина падения лифта в московском «Президент-Отеле»

Причиной падения лифта и гибели рабочих в столичном «Президент-Отеле» стал обрыв троса
11:45, 14 января 2022
Стала известна причина падения лифта в московском «Президент-Отеле» Фото: Прокуратура Москвы/ТАСС
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Причиной падения лифта в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве 13 января стал обрыв троса, пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник. Двое погибших рабочих, граждане Армении 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян, работали в компании по обслуживанию лифтового оборудования.

Один из погибших находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по факту гибели рабочих возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как уточняет Telegram-канал Mash, лифт упал во время проверки техники безопасности: до этого его начали готовить к демонтажу для починки. Устроив ежедневную проверку техники безопасности и услышав грохот, сотрудники МЧС приступили к спасательным мероприятиям.

Ранее сообщалось, что двое рабочих погибли в результате падения лифта в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве. Лифт сорвался с седьмого этажа, стало известно, что спасательные службы смогли достать тело одного рабочего из шахты лифта, другой пока находится под завалами. По предварительным данным, причиной падения лифта стало нарушение техники безопасности.

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