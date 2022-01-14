Стала известна причина падения лифта в московском «Президент-Отеле»Причиной падения лифта и гибели рабочих в столичном «Президент-Отеле» стал обрыв троса
Причиной падения лифта в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве 13 января стал обрыв троса, пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник. Двое погибших рабочих, граждане Армении 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян, работали в компании по обслуживанию лифтового оборудования.
Один из погибших
Как уточняет Telegram-канал Mash, лифт
Ранее сообщалось, что двое рабочих погибли в результате падения лифта в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве. Лифт сорвался с седьмого этажа, стало известно, что спасательные службы смогли достать тело одного рабочего из шахты лифта, другой пока находится под завалами. По предварительным данным, причиной падения лифта стало нарушение техники безопасности.