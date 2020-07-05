«Срок будет»: Собчак пояснила, почему адвокат не сможет «отмазать» Ефремова

https://static.news.ru/photo/d75d89b8-bef6-11ea-9806-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mihailefremov

Телеведущая и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак рассказала, почему адвокат Эльман Пашаев не сможет спасти Ефремова. Если верить словам светской львицы, ему не удалось решить вопрос с администрацией президента, поэтому актёр получит реальный срок.

По Ефремову: мои источники говорят, что этого адвоката взяли, потому что он пообещал «решить вопрос с АП, чтобы Мишу не посадили», — написала она в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

За это, по словам Собчак, Ефремов должен был читать свои стихи и сказать речь про Владимира Путина. Однако, по мнению журналистки, договориться о благополучном исходе дела не удалось, и актёр непременно получит положенный ему срок.

А теперь он приходит и говорит: «вопрос решить не удалось. Позиция власти — срок будет», — заключила Собчак.

Ранее устроивший смертельное ДТП Ефремов рассказал о своём отношении к президенту России Владимиру Путину. По словам артиста, ничего против личности главы государства он не имеет. Также Ефремов отметил вклад главы государства в культуру и сказал, что не понимает, почему должен негативно относиться к тому, кто «кормит» творческих людей.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, Собчак прокомментировала заявление адвоката об отказе актёра Михаила Ефремова признать свою вину в ДТП. По мнению журналистки, стороне обвинения придётся серьёзно постараться, чтобы доказать, что за рулём в тот вечер был именно артист.