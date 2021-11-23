16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Отказавшемуся надевать маску в аэропорту тренеру предъявили обвинение

Тренеру Ильину и пловчихе Симоновой предъявлены обвинения из-за конфликта с полицией в «Пулково»
12:10, 23 ноября 2021
Отказавшемуся надевать маску в аэропорту тренеру предъявили обвинение Виталина Симонова Фото: vita_simonova/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Сотрудниками правоохранительных органов предъявлено обвинение заслуженному тренеру России по плаванию Александру Ильину и его подопечной Виталине Симоновой. Причиной послужило задержание спортсменов в воздушной гавани Санкт-Петербурга. Ильин потребовал от работников аэропорта предоставить ему респиратор и отказался надеть обычную медицинскую маску. В результате сотрудниками полиции аэропорта «Пулково» произведено задержание для дальнейшей доставки в полицейский участок, сообщила радиостанция «Эхо Москвы».

В итоге Ильина сначала посадили в камеру в ожидании составления протокола. С ним спортсмен смог ознакомиться только через семь часов, ему может грозить штраф за несоблюдение противокоронавирусных мер. Его подопечной, четырёхкратной чемпионке Европы по плаванию также предъявлено обвинение — в оскорблении представителей власти. Со спортсменки взяли подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что на 63-летнего мужчину надели наручники, а перед этим они повалили его на пол и вывернули руки, так как в начале конфликта он пытался оказать сопротивление. Видео с момента задержания разместила в своём Instagram-аккаунте Виталина Симонова. При этом пловчиха обрушилась на представителей закона с нецензурной бранью.

По словам Симоновой, её также хотели задержать силой. На кадрах съёмки видно, что Ильин вначале сопротивлялся, после чего полицейские повалили его на пол, заламывав руки за спину. После этого тренер потребовал «не заворачивать ему руки», так как готов вести себя спокойно.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео