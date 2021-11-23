Отказавшемуся надевать маску в аэропорту тренеру предъявили обвинение

Отказавшемуся надевать маску в аэропорту тренеру предъявили обвинениеТренеру Ильину и пловчихе Симоновой предъявлены обвинения из-за конфликта с полицией в «Пулково»
Сотрудниками правоохранительных органов предъявлено обвинение заслуженному тренеру России по плаванию Александру Ильину и его подопечной Виталине Симоновой. Причиной послужило задержание спортсменов в воздушной гавани Санкт-Петербурга. Ильин потребовал от работников аэропорта предоставить ему респиратор и отказался надеть обычную медицинскую маску. В результате сотрудниками полиции аэропорта «Пулково» произведено задержание для дальнейшей доставки в полицейский участок, сообщила радиостанция «Эхо Москвы».
В итоге Ильина сначала
Ранее стало известно, что на 63-летнего мужчину надели наручники, а перед этим они повалили его на пол и вывернули руки, так как в начале конфликта он пытался оказать сопротивление. Видео с момента задержания разместила в своём Instagram-аккаунте Виталина Симонова. При этом пловчиха обрушилась на представителей закона с нецензурной бранью.
По словам Симоновой, её также хотели задержать силой. На кадрах съёмки видно, что Ильин вначале