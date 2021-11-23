Отказавшемуся надевать маску в аэропорту тренеру предъявили обвинение

Сотрудниками правоохранительных органов предъявлено обвинение заслуженному тренеру России по плаванию Александру Ильину и его подопечной Виталине Симоновой. Причиной послужило задержание спортсменов в воздушной гавани Санкт-Петербурга. Ильин потребовал от работников аэропорта предоставить ему респиратор и отказался надеть обычную медицинскую маску. В результате сотрудниками полиции аэропорта «Пулково» произведено задержание для дальнейшей доставки в полицейский участок, сообщила радиостанция «Эхо Москвы».

В итоге Ильина сначала посадили в камеру в ожидании составления протокола. С ним спортсмен смог ознакомиться только через семь часов, ему может грозить штраф за несоблюдение противокоронавирусных мер. Его подопечной, четырёхкратной чемпионке Европы по плаванию также предъявлено обвинение — в оскорблении представителей власти. Со спортсменки взяли подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что на 63-летнего мужчину надели наручники, а перед этим они повалили его на пол и вывернули руки, так как в начале конфликта он пытался оказать сопротивление. Видео с момента задержания разместила в своём Instagram-аккаунте Виталина Симонова. При этом пловчиха обрушилась на представителей закона с нецензурной бранью.