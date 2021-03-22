Спасатели ищут 15 человек в районе схода лавины в Мурманской области

https://static.news.ru/photo/76771cf0-8b2d-11eb-a3bb-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/hibiny_com

В Хибинах (горный массив на Кольском полуострове) в районе Оленегорска Мурманской области сошла лавина.

Глава Оленегорска Олег Самарский рассказал, что в месте схода могла находиться группа из 15 человек. Местным властям точно неизвестно, какой тропой шли туристы. Сейчас в районе происшествия работают спасатели, прибывшие из Мончегорска, сообщает ТАСС.

По данным регионального СУ СК, в районе схода лавины могут быть несовершеннолетние граждане. Также в ведомстве считают, что в результате происшествия имеются пострадавшие. К месту выдвинулись криминалисты и следователь.

8 января лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. Под снежной массой оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Погибли годовалый ребёнок, его мать и 45-летний глава семейства, в живых остался только старший ребёнок — мальчик 14 лет. В отношении ряда местных чиновников возбудили уголовное дело о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть, передавал NEWS.ru.