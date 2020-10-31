Советник гендиректора УГМК покончил с собой

https://static.news.ru/photo/52d200b4-1b7d-11eb-8364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советник генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Алексей Рябцев покончил с собой. Его смерть 31 октября в разговоре с журналистами подтвердил глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, 56-летний Рябцев совершил самоубийство накануне вечером. Сообщение в правоохранительные органы поступило после 23:00 по местному времени ( после 21:00 мск). Сотрудники полиции выехали на место, где было найдено тело Рябцева. Собранный материал они направили в региональный СКР для принятия процессуального решения.

Это ЧП не имеет никакого отношения к криминалу, — цитирует Валерия Горелых «Коммерсант».

Человек из окружения Рябцева заявил, что покойный оставил записку перед тем, как совершить суицид. По словам источника, советник гендиректора УГМК, который также занимал должность главы общественного совета при УМВД по Екатеринбургу, в последние годы боролся с тяжёлой болезнью. В своей записке он отметил, что больше не может выносить проблемы со здоровьем. Рябцев попросил никого не винить в своей кончине.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудник Российского химико-технологического университета имени Менделеева покончил с собой в Москве.

Мужчина совершил самоубийство в здании вуза. Его тело нашёл другой сотрудник учебного заведения.