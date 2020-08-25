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Сотрудники пляжа в Сочи подрались с человеком из-за собаки

15:00, 25 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники одного из сочинских пляжей подрались с посетителем, который пришёл к морю с собакой.

В Сети появилось видео, на котором несколько мужчин проявляют агрессию по отношению к молодому человеку с собакой, нападают на него и избивают, несмотря на попытки очевидцев разнять их. Снимающая происходящее на смартфон девушка рассказывает, что мужчину бьют из-за четвероногого.

Видео было выявлено 18 августа. Материал зарегистрирован, — сообщил представитель ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что обе стороны конфликта друг к другу претензий не имеют, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Санкт-Петербурга задержала пассажирку троллейбуса, которая отказалась платить за проезд и напала на кондуктора.

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