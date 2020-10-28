Сотрудники МЧС спасли трёх человек из горящего дома в Сочи

https://static.news.ru/photo/8e9edf12-19ad-11eb-8b42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В частном доме на территории Сочи в ночь на 29 октября произошёл пожар. Сотрудники МЧС спасли из горящего здания трёх человек. Об этом журналистам сообщили представители главка ведомства по Краснодарскому краю.

В МЧС подчеркнули, что ночью диспетчер получил сообщение о пожаре. Согласно приведённой информации, в городе загорелся частный дом, находящийся на улице Пасечной.

В итоге возгорание удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, а впоследствии ликвидировать. Всего на месте пожара работали 14 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Из горящего дома спасли трёх человек, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в результате пожара в реабилитационном центре для алко- и наркозависимых пациентов в Калининграде погибли три человека. Пожар произошёл на первом этаже в здании на улице Гончарова.