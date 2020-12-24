Сотрудники ФСБ в Тамбове предотвратили теракт

https://static.news.ru/photo/86b76d12-4687-11eb-adf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

На территории Тамбова сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт. Удар готовился нанести проживающий в городе подросток 2003 года рождения. Об этом журналистам сообщили представители российской спецслужбы.

В квартире 17-летнего молодого человека, готовившего теракт, обнаружили компоненты, необходимые для изготовления бомбы, и взрывчатку. Несостоявшийся террорист, исходя из имеющейся информации, собирал взрывное устройство по инструкции из Сети.

Детали и мотивы готовящегося преступления пока не раскрываются. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Правоохранители решают вопрос об избрании для него меры пресечения, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, спецслужбы частично признанной Южной Осетии сообщили о предотвращении теракта в столице республики Цхинвале. Помощь в операции оказывала российская ФСБ.

В операции в рамках союзнического взаимодействия принимали участие представители ФСБ России, КГБ и СВР Южной Осетии. В результате удалось избежать взрыва в общественном месте столицы страны.