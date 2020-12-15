Российская ФСБ помогла предотвратить теракт в Цхинвале

https://static.news.ru/photo/ec107a94-3eeb-11eb-850e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Спецслужбы частично признанной Южной Осетии сообщили о предотвращении теракта в столице республики Цхинвале. Помощь в операции оказывала российская ФСБ.

В операции в рамках союзнического взаимодействия принимали участие представители ФСБ России, КГБ и СВР Южной Осетии. В результате удалось избежать взрыва в общественном месте столицы страны, передаёт ТАСС.

В рамках союзнического взаимодействия <...> выявлена и пресечена попытка осуществления подрыва взрывного устройства в общественном месте в городе Цхинвале, — отметили в ведомстве.

Организатора попытки взрыва задержали. На месте его проживания нашли автомат АКС-74, три штык-ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова, две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами, сигнальную ракету, металлоискатель, свыше 600 патронов к боевому огнестрельному оружию.

Комитет продолжает реализовывать комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, — подчеркнули в КГБ республики.

Ранее, как писал NEWS.ru, венесуэльские власти предотвратили теракт, который группа боевиков собиралась совершить на нефтеперерабатывающем заводе «Эль-Палито». Предприятие находится на территории штата Карабобо.