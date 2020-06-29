Происшествия

Сотрудник УФСИН погиб в крупном ДТП под Хабаровском

05:07, 30 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник УФСИН погиб в столкновении автомобилей Lada и Toyota Vitz у села Заозерное под Хабаровском. Отечественная легковушка также принадлежала ведомству, двое сослуживцев погибшего находятся в реанимации.

Всего в результате столкновения погибли два человека, пострадали семеро. Погибшего старшего инспектора группы организации и применения средств надзора отдела режима и надзора регионального ФСИН по службе характеризуют опытным и талантливым сотрудником, сообщает РИА Новости. У него остались жена и дочь.

Четверо из семи пострадавших находятся в реанимации, трое — в разных отделениях больницы. Всем участникам аварии около 30 лет.

ДТП произошло вечером 29 июня, служебный автомобиль Lada двигался со стороны Заозерного в сторону Хабаровска. На участке Матвеевка-Заозерное легковушка пересекла сплошную линию и столкнулась с иномаркой. В ГИБДД отмечают, что проезжая часть предназначена для движения в двух направлениях.

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Дорога прямая, погода в момент столкновения была ясной, асфальт был сухой и без дефектов. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что массовое ДТП парализовало движение на трассе А107. Там столкнулись три грузовых автомобиля и легковая машина. Известно об одном пострадавшем. Причины ДТП и все обстоятельства уточняются.

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