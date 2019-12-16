https://static.news.ru/photo/03efd47a-208e-11ea-a10f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появились новые подробности из жизни семьи в Ленобласти, в доме которой нашли арсенал оружия. По словам соседей, взрослые члены этой семьи вели себя довольно странно. Они не разрешали детям общаться со сверстниками во дворе и запрещали любые разговоры об отце.

Был мальчик... Он там иногда с нами гулял. Он говорил, что отец пока в отпуске, я могу гулять. Когда отец вернётся, я уже не смогу гулять. То есть прямо запрещали всё это. Запрещали рассказывать о семье, об отце, о работе отца, — рассказал Пятому каналу один из местных жителей.

Кроме того, он вспомнил об одном случае, когда однажды неизвестный обстрелял двух девочек, подошедших близко к коттеджу этой семьи, из ружья, заряженного солью.

Другая соседка назвала семью сектантами. По её словам, они занимались разведением коз и продавали козье молоко местным жителям.

Тот дом находится на дороге, дом сектантов этих вот. Они коз разводят. Козье молоко продают по деревне. А на территории, на земле, стоит большой какой-то там деревянный крест, — поделилась она с «360».

Ранее NEWS.ru писал, что в частном доме в Гатчинском районе Ленобласти нашли внушительный арсенал. Полицейские обнаружили оружие разного рода, а также бронежилеты с надписью «ФСБ». В доме находились восемь детей. Сотрудники МВД изъяли винтовки, автоматы и бронежилеты с надписью «ФСБ».