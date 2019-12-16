В частном доме в Гатчинском районе Ленобласти нашли внушительный арсенал. Полицейские обнаружили оружие разного рода, а также бронежилеты с надписью «ФСБ». В доме находились восемь детей.
В коттедже на улице Ополченцев-Балтийцев в деревне Химози, где проживает многодетная семья, сотрудники МВД обнаружили склад оружия: винтовки, автоматы и бронежилеты с надписью «ФСБ»,
По предварительной информации, один мужчина задержан, также из дома выведены восемь детей. Все они доставлены в следственный отдел СК Ленобласти по Гатчинскому району.
Ранее NEWS.ru писал о том, как многоквартирный жилой дом в Гатчине Ленинградской области топором разгромила пьяная 15-летняя девочка.
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