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В частном доме в Гатчинском районе Ленобласти нашли внушительный арсенал. Полицейские обнаружили оружие разного рода, а также бронежилеты с надписью «ФСБ». В доме находились восемь детей.

В коттедже на улице Ополченцев-Балтийцев в деревне Химози, где проживает многодетная семья, сотрудники МВД обнаружили склад оружия: винтовки, автоматы и бронежилеты с надписью «ФСБ», сообщает 47news.

По предварительной информации, один мужчина задержан, также из дома выведены восемь детей. Все они доставлены в следственный отдел СК Ленобласти по Гатчинскому району.

Ранее NEWS.ru писал о том, как многоквартирный жилой дом в Гатчине Ленинградской области топором разгромила пьяная 15-летняя девочка.