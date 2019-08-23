https://static.news.ru/photo/6ad1b258-c5a8-11e9-b3cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Девятнадцатилетнего солдата-срочника Никиту Берникова из Свердловской области обнаружили мёртвым в воинской части.

Молодой человек проходил службу в 127-й мотострелковой дивизии в посёлке Сергеевка Приморского края. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего. Пока все улики указывают на самоубийство, передаёт « Ридус ».

Как ранее писал News.ru, 34-летний военнослужащий Росгвардии был найден мёртвым в воинской части в городе Снежинске в Челябинской области. В ведомстве официально подтвердили информацию.