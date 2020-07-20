СМИ: пропавший в Бурятии «кукурузник» выполнял полёт с нарушением

https://static.news.ru/photo/d4ceb174-ca48-11ea-98ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Пропавший в Бурятии Ан-2 нарушил правила выполнения полётов, не уведомив о вылете органы управления воздушным движением. Это считается нарушением, поэтому и точный маршрут «кукурузника» неизвестен.

Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из села Кырен 19 июля и не вышел своевременно на связь. На борту были два члена экипажа и четыре пилота, которым должны были показать район для опыления от тутового шелкопряда, приводит слова начальника Координационного центра поиска и спасения Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктора Дрегера РИА Новости.

На связь, по словам Дрегера, «кукурузник» не выходил. Искали самолёт три воздушных судна, пока поиски закончились безуспешно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следственный комитет ведёт проверку по факту исчезновения самолёта Ан-2 в Бурятии. Он вылетел накануне из посёлка Кырен, после чего связь с ним пропала.