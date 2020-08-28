Следователи проверят инцидент с избиением ребёнка матерью в Казани

https://static.news.ru/photo/59e4862e-ea09-11ea-a623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Казани несколько раз ударила своего ребёнка из-за спрятанного в подъезде планшета, следует из сообщения пресс-службы прокуратуры по Республике Татарстан.

Так, некоторое время назад в социальных сетях появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлено, как женщина в подъезде многоквартирного дома несколько раз бьёт мальчика по голове. От полученных ударов ребёнок падает на пол.

Как выяснилось, женщина является матерью ребёнка. По её словам, сын провинился тем, что спрятал в подъезде планшет. Теперь в отношении женщины возбуждены административные дела по статьям «Нанесение побоев» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей̆».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Следственного комитета РФ установили подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в Пермском крае.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, им оказался 16-летний житель Чусовского района края, который уже имеет судимость за преступления имущественного характера. Молодой человек задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и аресте.