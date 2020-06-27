Следователи изучают видео с похищением мужчины в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/0e1db49e-b940-11ea-bb79-fa163e074e61_660.jpg Фото: nsk.sledcom.ru

Следователи начали изучать видео, на котором видно, как неизвестные на одной из улиц Новосибирска затолкали мужчину в багажник машины и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ. По его данным, информация о случившемся появилась 28 июня в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Сейчас следователи разыскивают похитителей.

По факту возможного похищения человека следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — сообщили в СК.

Инцидент произошёл в Ленинском районе Новосибирска. На видео видно, что мужчину погрузили в багажник белой иномарки. По словам интернет-пользователей, перед похищением нападавшие избили мужчину, передаёт РИА Новости.

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