Следователи допросили уволенного замглавы МВД по делу о коррупции

Следователи СК допросили Александра Романова после увольнения с поста заместителя министра внутренних дел. Несколько подчинённых генерал-полковника в начале апреля стали фигурантами антикоррупционного расследования.
Романов был допрошен в рамках расследования уголовного дела в отношении двух арестованных его заместителей Краковского и Бирюкова. Его статус на сегодняшний день — свидетель, — уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах.
В издании уточнили, что против высокопоставленных сотрудников следственного департамента МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова расследуют дела о получении крупных взяток.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин освободил Романова от должности 9 апреля. Генерал руководил следственным департаментом с 2016 года.
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