Следователи допросили уволенного замглавы МВД по делу о коррупции

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Главное следственное управление СК возбудило три уголовных дела о распространении в Сети дезинформации о коронавирусной инфекции. Дела открыты по статье № 207.1 — о публикации заведомо ложных сведений, угрожающих безопасности и жизни граждан.

СК назвал опасными фейками публикации о массовом заражении российских военнослужащих в Сирии, введении пропускной системы в Москве и решении продлить режим самоизоляции на год. Как писал NEWS.ru, в России выявили...