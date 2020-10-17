СКР возбудил ещё одно дело в связи со стрельбой под Нижним Новгородом

https://static.news.ru/photo/d6eaf20e-11e9-11eb-81aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СКР возбудил новое уголовное дело по факту стрельбы в Нижегородской области. Его фигурантом стала инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) Нижнего Новгорода.

Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, инспектору ещё в марте 2019 года стало известно о готовящемся преступлении, но уголовное дело она возбуждать отказалась, сообщается на сайте ведомства.

12 октября 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу на автобусной остановке в посёлке Большеорловском. Ружьё он взял в доме у бабушки, к которой приехал в гости (сначала он выстрелил в неё). В результате убиты трое мужчин, ещё один и две женщины ранены. Сам молодой человек скрылся в лесу и покончил с собой.

Ранее NEWS.ru писал, что арестован врач, выдавший Монахову справки, на основании которых тот получил лицензию на приобретение охотничьего оружия. Он подозревается в халатности, поскольку не выявил у юноши психические расстройства и расстройства поведения, при наличии которых противопоказано владение оружием.