https://static.news.ru/photo/fb417d3c-1e7c-11ea-ad24-fa163e074e61_660.jpg Фото: 72.mchs.gov.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в наркодиспансере Тюмени. Сыщики работают по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



Устанавливаются все обстоятельства «совершённого преступления», осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, произведены допросы свидетелей, назначены судебные экспертизы, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Расследование находится на контроле у руководителя следственного управления.

Пожар произошёл в ночь на 14 декабря. Из горящего здания были эвакуированы 116 человек, ещё 13 вывели из огня пожарные. Одного человека спасти не удалось, он погиб. Причина пожара на данный момент неизвестна, специалисты рассматривают как версию возгорания из-за тлеющей сигареты, так и версию возникновения неполадок в электропроводке диспансера, писал NEWS.ru.