СК возбудил дело о хищении средств ПАО «Россети Северный Кавказ»

https://static.news.ru/photo/48ce8a1e-f333-11ea-9022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное управление Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело о хищении более 670 млн рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ».

По данным СК, «Распределительная сетевая компания» города Черкесска заключило договор с ПАО «Россети Северный Кавказ» об оказании услуг по передаче электроэнергии. Однако в период с января 2017 по июнь 2020 года взятые обязательства не были выполнены, а выделенные средства в сумме свыше 670 млн рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций.

На данный момент задержана главный бухгалтер «Распределительной сетевой компании» Диляна Атаева, в розыск объявлен врио генерального директора компании и член участковой избирательной комиссии Умар Казиев. В отношении Атаевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело возбуждено по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере). В его рамках уже проведено более 20 обысков в офисах компании, домах руководителей и их доверенных лиц, изъяты документы, имеющие отношение у уголовному делу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что обвиняемый в хищении свыше 600 миллионов рублей заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов владеет недвижимостью во Франции, а его близкие оказывают давление на свидетелей. Об этом 9 сентября заявил следователь СК России на заседании в Басманном суде, где рассматривается ходатайство об аресте чиновника.