https://static.news.ru/photo/dbc9d438-ce34-11e9-af74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет РФ не обнаружил состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева во время массовых беспорядков на незаконном митинге 27 июля в Москве.

Уголовное преследование в отношении названных лиц прекращено, избранные им меры пресечения отменены, — сообщили в СК РФ.

Однако следователи нашли в их действиях признаки административного правонарушения и направили материалы дела в органы МВД.

Как писал News.ru, представитель обвинения в ходе судебных прений запросила для Ивана Подкопаева 3 года и 4 месяца колонии общего режима. Молодой человек обвиняется по ч.1 статьи 318 — обвинение утверждает, что он распылил первый баллончик в лицо росгвардейцев на митинге 27 июля.