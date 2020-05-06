СК проверяет падение студентки из Китая из окна общежития

https://static.news.ru/photo/31a56af2-8f32-11ea-a849-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Следственный комитет ведёт проверку по факту падения из окна студентки из Китая во Владивостоке. Девушка выпала из окна общежития, где жила во время обучения.

Известно, что происшествие случилось в здании ДВФУ. Подробности случившегося не сообщаются, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач скорой помощи Новоусманской больницы в Воронежской области Александр Шулепов выпал из окна больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции. Мужчина находится в реанимации.