СК проверяет падение студентки из Китая из окна общежития

Следственный комитет ведёт проверку по факту падения из окна студентки из Китая во Владивостоке. Девушка выпала из окна общежития, где жила во время обучения.
Известно, что происшествие случилось в здании ДВФУ. Подробности случившегося не сообщаются,
Ранее NEWS.ru сообщал, что врач скорой помощи Новоусманской больницы в Воронежской области Александр Шулепов выпал из окна больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции. Мужчина находится в реанимации.
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