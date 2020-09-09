СК отказался комментировать судьбу заявления об отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/b57121d4-f295-11ea-b70e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте отказались комментировать корреспонденту NEWS.ru жалобу на невозбуждение уголовного дела об отравлении Алексея Навального. 4 сентября стало известно, что именно в это подразделение ГУ СК передал жалобу для рассмотрения.

Без комментариев, — сказала представитель ведомства Наталия Чернакова, отказавшись ответить, дошла ли жалоба из Москвы.

4 сентября Басманный суд признал законным бездействие следователей по заявлению юриста ФБК Вячеслава Гимади. Он просил провести проверку по факту невозбуждения уголовного дела об отравлении Алексея Навального. Следственный комитет, по его словам, не отреагировал на это, и юрист обратился в суд. В удовлетворении жалобы было отказано потому, что суд счёл, что СК не бездействовал, так как обращение было перенаправлено в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

Ранее NEWS.ru писал о том, будет ли уголовное дело об отравлении Навального.