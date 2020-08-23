Сирия полностью обесточена после взрыва на газопроводе

https://static.news.ru/photo/83850d48-e5b6-11ea-9ce5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mati Milstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Общее отключение электричества в Сирии произошло после взрыва газопровода в районе Дамаска.

Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привёл к общему отключению электричества в Сирии, — цитирует заявление министра электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли РИА Новости.

По данным местных СМИ, министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем не исключает, что произошедшее является терактом. Из строя выведены три станции, технические специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

По данным SANA, взрыв привёл к падению давления газа на электростанции Дейр-Али и, как следствие, к потере количества газа и прекращению работы остальных станций.

Данных о жертвах пока нет.

Как писал NEWS.ru ранее, в Сети появились кадры гибели в Сирии российского генерал-майора Вячеслава Гладких. На видеозаписи несколько военнослужащих идут рядом с колонной военной техники. Они проходят мимо оператора, а через несколько мгновений происходит взрыв. На записи слышна русская речь.