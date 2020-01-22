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На электронные почты в Москве за несколько часов поступили анонимные сообщения о более чем тысяче «заминированных» объектов.

Анонимы угрожали взрывами более 20 районным судам, свыше ста объектам образования, двум десяткам городских больниц, сотням объектов торговли, — передаёт сообщение источника «Интерфакс». По его словам, угрозы поступали на более...