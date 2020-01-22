Главному редактору RT Маргарите Симоньян стало плохо в Администрации Президента. Её госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Медики отмечают, что у журналистки были обнаружены проблемы с сердцем.
На данный момент ей оказывают необходимую помощь. Также проводятся специальные обследования.
Ранее NEWS.ru сообщал, что звезду «Мастера и Маргариты» Виктора Ракова госпитализировали в Москве. У него диагностировали дыхательную недостаточность.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен