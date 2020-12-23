Шестерых неонацистов задержали в трёх российских городах

https://static.news.ru/photo/6150e236-4512-11eb-9275-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ, Следственного комитета и полиции провели операции по задержанию шестерых членов неонацистской радикальной группировки. Задержания были произведены в Москве, Тюмени и Сочи.

Всех задержанных обвиняют в причастности к серии особо тяжких преступлений, совершённых в 2002–2004 годах, в том числе в убийстве трудовых мигрантов из Центральной Азии. В совершённых убийствах соучастником задержанных выступал лидер ряда праворадикальных объединений Максим Марцинкевич, известный по кличке Тесак.

В ходе проведенных следственных действий экс-лидер группировки Семён Токмаков оказал вооруженное сопротивление. Однако профессиональные действия сотрудников ФСБ России позволили избежать тяжких последствий. Токмаков задержан, под тяжестью представленных улик полностью признал свою вину в организации особо тяжких преступлений по экстремистским мотивам и в настоящее время активно сотрудничает со следствием. Признательные показания также дают и другие задержанные члены неонацистской группировки, — сообщили ТАСС в ФСБ.

При обыске у задержанных было обнаружено огнестрельное, травматическое и холодное оружие, агитационные материалы и литература. Отмечается, что совершённые подозреваемыми убийства должны были носить демонстрационный характер с целью оказать давление на российские власти и добиться пересмотра миграционной политики.

Максим Марцинкевич, известный как Тесак, был приговорён к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. В 2021 году он должен был выйти на свободу. 16 сентября тело Марцинкевича нашли в камере челябинского СИЗО. Официальная версия случившегося — суицид. В СК отметили, что мужчина незадолго до смерти признался в убийстве нескольких человек и мог остаться в тюрьме до конца своих дней. Друзья и близкие Марцинкевича не верят в его самоубийство. По мнению родственников, его сначала пытали, а потом убили.

Ранее стало известно, что следователи обнаружили во рту Марцинкевича предсмертную записку. По данным силовиков, документ написал сам Марцинкевич. В нём он пишет, что не совершал убийства, в которых признался. Кроме того, он заявил, что оговорил других людей, на которых дал признательные показания, писал NEWS.ru.