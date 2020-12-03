Во рту у Тесака нашли ещё одну предсмертную записку

https://static.news.ru/photo/23c5cc70-f86d-11ea-b6ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/restrukt

Следователи обнаружили во рту Максима Марцинкевича, известного как Тесак, ещё одну предсмертную записку. В ней он отрицает причастность к убийствам, за которые его осудили.

При исследовании трупа Марцинкевича М. С. в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него в ротовой полости обнаружена ещё одна предсмертная записка, завёрнутая в полимерный материал, — говорится в постановлении об отказе от возбуждения уголовного дела.

По данным силовиков, документ написал сам Марцинкевич. В нём он пишет, что не совершал убийства, в которых признался. Кроме того, он заявил, что оговорил других людей, на которых дал признательные показания, передаёт ТАСС.

Тесак был приговорён к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. В 2021 году он должен был выйти на свободу. 16 сентября тело Марцинкевича нашли в камере челябинского СИЗО. Официальная версия случившегося — суицид. В СК отметили, что мужчина незадолго до смерти признался в убийстве нескольких человек и мог остаться в тюрьме до конца своих дней. Друзья и близкие Марцинкевича не верят в его самоубийство. По мнению родственников, его сначала пытали, а потом убили.

3 октября Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище. На церемонию прощания пришли его друзья и соратники. Траурная церемония прошла без провокаций.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет второй раз отказался возбуждать дело по факту смерти 36-летнего националиста.