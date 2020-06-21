Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Петербурге

https://static.news.ru/photo/551f6e0c-b3ad-11ea-979d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и маршрутки. В результате один человек погиб и ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Транспортные средства столкнулись на проспекте Стачек в Кировском районе. По предварительным данным, автомобиль Audi выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутный автобус ПАЗ, а затем — в Citroen. От удара автобус наехал на автомобиль Chevrolet.

Травмы получили водитель и четыре пассажира маршрутки, а также пассажирка Citroen. Они госпитализированы. Водитель Audi умер на месте происшествия, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в результате ДТП на 43-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень погиб один человек и пострадали ещё четверо. Там столкнулись четыре иномарки. Предполагаемый виновник аварии скончался на месте.