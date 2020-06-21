Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и маршрутки. В результате один человек погиб и ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести.
Транспортные средства столкнулись на проспекте Стачек в Кировском районе. По предварительным данным, автомобиль Audi выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутный автобус ПАЗ, а затем — в Citroen. От удара автобус наехал на автомобиль Chevrolet.
Травмы получили водитель и четыре пассажира маршрутки, а также пассажирка Citroen. Они госпитализированы. Водитель Audi умер на месте происшествия,
Ранее NEWS.ru писал, что в результате ДТП на 43-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень погиб один человек и пострадали ещё четверо. Там столкнулись четыре иномарки. Предполагаемый виновник аварии скончался на месте.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен