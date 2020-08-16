Семья погибла в ДТП по дороге из Крыма домой в Омской области

https://static.news.ru/photo/2571cec8-e046-11ea-8629-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 55.mchs.gov.ru

Семья из Иркутской области погибла в ДТП с двумя большегрузами, возвращаясь из Крыма домой в Омской области. Супруги и их 10-летняя дочь отдыхали на юге, куда ездили на своей машине Toyota Noah.

Авария произошла в Калачинском районе на трассе Челябинск — Новосибирск. В иномарку, за рулём которой была 38-летняя мать, врезался грузовик Volvo. От удара машину отбросило на встречную полосу, где она угодила под большегруз DAF, сообщает РИА «ОмскИнформ». В результате 37-летний отец, его жена и их дочь погибли на месте.

По словам очевидцев, фура DAF, которой управлял 62-летний водитель, буквально раздавила иномарку. Известно, что в Калачинский район семья заезжала к родственникам, у которых они попили чай, пофотографировались и отправились дальше домой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один человек погиб и пятеро получили ранения в столкновении двух автомобилей в подмосковном Реутово. ДТП произошло на 16-м км трассы М-7.