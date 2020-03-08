В ДТП, произошедшем на северо-востоке Гватемалы 8 марта, погибли супруги из РФ и их несовершеннолетний ребёнок. Сергей Задорожный, Елена Чухломина и их пятилетний сын скончались от множественных травм после лобового столкновения их автомобиля с грузовиком.
Авария произошла при сложных погодных условиях, причины ДТП устанавливают правоохранители. Водитель грузового автомобиля был задержан до выяснения обстоятельств.
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Documentos encontrados en el lugar del accidente en Ruta al AtlÃ¡ntico corresponden a una familia de origen ruso, que residÃa en El Estor, Izabal.
Se trata de una mujer dedicada al modelaje, su esposo y el hijo de ambos.