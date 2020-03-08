Фото: vichoguate/Twitter

В ДТП, произошедшем на северо-востоке Гватемалы 8 марта, погибли супруги из РФ и их несовершеннолетний ребёнок. Сергей Задорожный, Елена Чухломина и их пятилетний сын скончались от множественных травм после лобового столкновения их автомобиля с грузовиком.

Авария произошла при сложных погодных условиях, причины ДТП устанавливают правоохранители. Водитель грузового автомобиля был задержан до выяснения обстоятельств.

В профиле погибшего россиянина в LinkedIn указано, что в Гватемале он работал последние семь лет, отмечает elPeriodico.

Ранее NEWS.ru писал, что при столкновении автобуса с грузовиком в Гватемале погибли 20 человек, ещё 20 пострадали.

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