https://static.news.ru/photo/4780eb72-6290-11ea-84b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: vichoguate/Twitter

В ДТП, произошедшем на северо-востоке Гватемалы 8 марта, погибли супруги из РФ и их несовершеннолетний ребёнок. Сергей Задорожный, Елена Чухломина и их пятилетний сын скончались от множественных травм после лобового столкновения их автомобиля с грузовиком.

Авария произошла при сложных погодных условиях, причины ДТП устанавливают правоохранители. Водитель грузового автомобиля был задержан до выяснения обстоятельств.

AHORA:



Documentos encontrados en el lugar del accidente en Ruta al AtlÃ¡ntico corresponden a una familia de origen ruso, que residÃ­a en El Estor, Izabal.



Se trata de una mujer dedicada al modelaje, su esposo y el hijo de ambos.



InformaciÃ³n en desarrollo. pic.twitter.com/hy9It4IR8l — Victor BolaÃ±os (@vichoguate) March 9, 2020

В профиле погибшего россиянина в LinkedIn указано, что в Гватемале он работал последние семь лет, отмечает elPeriodico.

Ранее NEWS.ru писал, что при столкновении автобуса с грузовиком в Гватемале погибли 20 человек, ещё 20 пострадали.