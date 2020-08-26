Семь человек пострадали в ДТП с автомобилем и маршруткой под Новосибирском

Семь человек получили травмы и были госпитализированы после столкновения автомобиля Honda CR-V и пассажирского автобуса Ford Transit под Новосибирском.
Помощь врачей потребовалась водителю иномарки и шестерым пассажирам маршрутки,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Приморье водитель въехал в участников ДТП и инспекторов ДПС. Инцидент произошёл в районе 118-го км автодороги Раздольное — Хасан. Ночью на этом участке произошла авария. Туда прибыли инспекторы ДПС. В момент оформления ДТП на них наехал автомобиль Mitsubishi Pajero. После этого машина опрокинулась и загорелась, а её водитель скрылся с места происшествия. В результате инцидента травмы получили восемь человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен