Семь человек пострадали в ДТП с автомобилем и маршруткой под Новосибирском

https://static.news.ru/photo/048bf764-e826-11ea-bf7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Семь человек получили травмы и были госпитализированы после столкновения автомобиля Honda CR-V и пассажирского автобуса Ford Transit под Новосибирском.

Помощь врачей потребовалась водителю иномарки и шестерым пассажирам маршрутки, сообщает ТАСС. Издание «КП-Новосибирск» уточняет , что столкновение произошло 27 августа в 08:51 по местному времени на Пашинском шоссе. Как пояснил 38-летний водитель Honda CR-V, его подрезала фура Volvo, и пытаясь избежать столкновения, он был вынужден направить иномарку на встречную полосу. Там в неё и врезалась маршрутка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Приморье водитель въехал в участников ДТП и инспекторов ДПС. Инцидент произошёл в районе 118-го км автодороги Раздольное — Хасан. Ночью на этом участке произошла авария. Туда прибыли инспекторы ДПС. В момент оформления ДТП на них наехал автомобиль Mitsubishi Pajero. После этого машина опрокинулась и загорелась, а её водитель скрылся с места происшествия. В результате инцидента травмы получили восемь человек.