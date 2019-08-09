Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.
По предварительной информации, у автобуса произошёл отказ рулевого управления, после чего машина съехала в кювет, — передаёт сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области ТАСС.
Пять человек были доставлены в центральную районную больницу, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Сотрудники МЧС извлекают из салона автобуса ещё одного человека с переломами конечностей.
Как ранее писал News.ru, на МКАД на северо-западе Москвы произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.