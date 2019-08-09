https://static.news.ru/photo/2cdd52fc-bb37-11e9-b60b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.

По предварительной информации, у автобуса произошёл отказ рулевого управления, после чего машина съехала в кювет, — передаёт сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области ТАСС.

Пять человек были доставлены в центральную районную больницу, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Сотрудники МЧС извлекают из салона автобуса ещё одного человека с переломами конечностей.

Как ранее писал News.ru, на МКАД на северо-западе Москвы произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.