Сбежавшего из больницы лётчика нашли мертвым в центре Екатеринбурга

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Лётчик Руслан Валеев, приехавший из Якутии в Екатеринбург для повышения квалификации и пропавший некоторое время назад, найден мёртвым в центре города.

Тело Валеева было обнаружено охранником элитного комплекса. По словам очевидцев, на трупе множественные травмы, а также перерезано горло. Прибывшие на место происшествия полицейские установили по записям с камер видеонаблюдения, что лётчик травмировал себя сам, когда перелезал через забор соседнего дома. Родственники Валеева уже опознали его, сообщает портал E1.RU.

Находясь в Екатеринбурге, лётчик попал в больницу с признаками пневмонии. По словам психологов, на фоне приема лекарств и высокой температуры у него начались бредовые состояния. В результате 13 октября он сбежал из больницы. Родственники безуспешно пытались связаться с ним по телефону. Пропавшего пилота планировали искать в лесополосе и привлечь к этому волонтёров, пишет Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий срок в американской тюрьме Данберри, переведён из изолятора, где он содержался на карантине, в тюремный блок. При этом, по словам супруги, у него продолжаются проблемы со здоровьем — некоторое время назад пилот вновь почувствовал недомогание и жаловался на головную боль.