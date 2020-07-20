Самолёт США совершил аварийную посадку в Боготе

https://static.news.ru/photo/5dd3ee04-cac5-11ea-a81d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Самолёт Управления по борьбе с распространением наркотиков США совершил аварийную посадку в аэропорту Боготы в Колумбии.

Спустя несколько минут после взлёта пилот сообщил диспетчеру аэропорта Эль-Дорадо, что у него отказали шасси. Воздушное судно несколько минут вырабатывало топливо рядом с Боготой. На взлётно-посадочной полосе самолёт закружило и развернуло на 180 градусов. Однако в результате инцидента никто не пострадал. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Власти начали расследование, пишет ТАСС.

NEWS.ru ранее писал, что частный самолёт экстренно сел на Байкал. Причиной ЧП стал отказ одного из двигателей.