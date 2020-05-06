Происшествия

Самолёт с медиками потерпел крушение в Аргентине

09:09, 06 мая 2020 17
Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолёт Learjet 35 с бортовым номером LV-BXU разбился в аэропорту аргентинского города Эскель во время посадки. Жертвами катастрофы стали врач и медсестра.

Пилот и второй пилот выжили, их госпитализировали. По предварительным данным, причиной крушения воздушного судна стала плохая видимость — всего около 100 метров, уточняет Diario Uno.

Самолёт, прибывший из Санта-Фе, должен был доставить в Буэнос-Айрес трёхлетнюю девочку с проблемами с сердцем.

В Алматинской области Казахстана военный самолёт со сломанным шасси совершил аварийную посадку, сев на брюхо, писал NEWS.ru.

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