Самолёт с медиками потерпел крушение в Аргентине

Самолёт Learjet 35 с бортовым номером LV-BXU разбился в аэропорту аргентинского города Эскель во время посадки. Жертвами катастрофы стали врач и медсестра.
Пилот и второй пилот выжили, их госпитализировали. По предварительным данным, причиной крушения воздушного судна стала плохая видимость — всего около 100 метров, уточняет Diario Uno.
#Esquel Se estrellÃ³ un aviÃ³n sanitario, hace instantes.El aviÃ³n llegaba desde la provincia de Santa Fe y el accidente se habrÃa producido por la presencia de niebla, que dificultÃ³ las maniobras de aterrizaje. pic.twitter.com/OQoNfW7SEk