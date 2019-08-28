Следственный комитет начал проверку сообщений о массовом отравлении в Самаре. Более 30-и местных жителей угодили в инфекционное отделение после употребления суши.

Самарский Роспотребнадзор 24 августа 2019 года зафиксировал групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Из сообщения ведомства следует, что причиной заболевания стали бактерии «сальмонелла».

Управлением Роспотребнадзора по Самарской области незамедлительно было начато санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установления причин и факторов, способствовавших развитию заболевания. По согласованию с прокуратурой проводится внеплановая проверка ООО Ресторан «Фарфор в Самаре». С 24 августа Управлением деятельность ООО Ресторан «Фарфор в Самаре» по адресу: 443066, г. Самара, ул. Запорожская, 31 «а» приостановлена протоколом о временном запрете деятельности, материалы дела переданы в суд — говорится в послании Роспотребнадзора.

Правда, соответствующее сообщение на сайте ведомства появилось лишь через четыре дня — 28 августа 2019 года. В том же пресс-релизе Роспотребнадзор сообщает, что 24 августа 2019 года составил протокол о временном запрете деятельности и приостановил работу заведения. Однако пользователь «Вконтакте» под ником Светлана Ивановна утверждает, что совершила заказ 26 августа и ещё в процессе приёма пищи почувствовала недомогание.

Девушка не стала вызывать врачей. Однако, тошнота преследовала её и на следующий день. В доказательство своих слов она опубликовала скриншот заказа.(есть в распоряжении редакции — News.ru)

News.ru связался с ещё одной пострадавшей — Ольгой Россейкиной. Ей повезло меньше, чем Светлане — сейчас девушка лежит в больнице. 23 августа 2019 года Ольга заказала двухкилограммовый сэт из роллов. Погрузив еду в автомобиль, она вместе с семьей отправилась на дачу, там на ужин пригласила и соседей.

С утра в субботу 24 августа начались проблемы со здоровьем. Сначала у супруга моего, Юрия Михайловича, открылась диарея, плохое самочувствие, озноб, ломота в теле, температура поднялась до 39. К обеду он вообще слёг. Ну и в течение дня все друг за другом, у всех начала такая симптоматика. Пять человек у нас отравилось: двое несовершеннолетних — это наши дети, Алексей, 14 лет, и Ульяна, 8 лет, мы с мужем и моя подруга Ольга. Мы поехали в больницу на следующий день. Во-первых, мы не сразу связали это с роллами. Сначала мы подумали, может, ротавирус, может что-то там, ну всякое бывает. На следующий день мы позвонили в «Фарфор» спросить, возможно ли такое, нам сказали обращайтесь немедленно в больницу так как мы не единственная семья с такими симптомами. Нас, троих взрослых, положили в 5 городскую больницу в инфекционное отделение, где мы сейчас и находимся, а дети лежат в Семашке в детском инфекционном отделении. Пока точного диагноза нет, взяли анализы. Результаты будут в течении пяти дней, — рассказала Ольга Россейкина для News.ru

Сейчас пострадавшие объединяются в инициативную группу для подачи коллективного иска в суд. Ольга отмечает, что служба доставки оперативно предложила помощь — компенсацию стоимости сэта (1000 рублей) и затрат на лечение, которые и без того покрывает полис ОМС. Девушка считает такую ответственность недостаточной.

Они предлагают вернуть деньги за сет, то есть тысячу рублей, и компенсировать расходы на лечение. На данный момент затраты все полностью на плечах государства и страховой компании. Что будет дальше мы не знаем. Сегодня после УЗИ выяснилось, что увеличена печень и поджелудочная, то есть интоксикация идёт. Поэтому, естественно, будут лекарства. Они хотят договориться, но я думаю, что всё равно всё кончится судом, — сокрушается пострадавшая.

Уже несколько дней компания, из-за которой отравились люди, оказывает всестороннюю помощь в решении возникшей ситуации. Последний пост в группе «Вконтакте» опубликован 28 августа, в нём представитель общепита ещё раз извиняется перед пострадавшими и сообщает, что по результатам анализов у нескольких работников кухни обнаружен ротавирус.

Такую заботу ресторан проявил далеко не сразу. Первый пост об отравлении в отзывах службы доставки был оставлен 22 августа 2019, но официально ресторан признал проблему лишь 27-го числа.

Пока люди травились, заведение проводило конкурсы, разыгрывало подарочные сеты и предлагало клиентам сделать фото на память. Остроумные пользователи предложили отправлять фото из инфекционного отделения.

Следственный комитет и Роспотребнадзор продолжают расследование инцидента. Уже доподлинно известно, что причиной недуга у пострадавших стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии (сальмонелла). В ходе проверок также выявлено отсутствие маркировок и документов, обеспечивающих прослеживаемость, качество и безопасность используемого сырья.