https://static.news.ru/photo/a48768de-6be4-11ea-b570-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Кусок льда с несколькими десятками рыбаков откололся в заливе Мордвинова на Сахалине в полутора километрах от берега.

Когда во льду образовалась трещина, некоторые из людей, пытаясь через неё перебраться, падали в воду. Но в итоге все смогли выбраться на берег самостоятельно, без помощи спасателей. ГУ МЧС по Сахалинской области предупреждало о разрушении припая на юго-востоке острова, но рыбаки проигнорировали предупреждение, передаёт Sakhalin.info.

Как писал NEWS.ru ранее, 7 марта на Белоярском водохранилище в Свердловской области оторвалась льдина. Спасатели сняли с неё 20 рыбаков.