Россиянин лишился ушей из-за украденного вентилятора

В Нижегородской области двое мужчин отрезали своему знакомому уши и палец на ноге якобы за кражу вентилятора. Им предъявлено обвинение в убийстве односельчанина, сообщает СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, инцидент
Тем не менее в какой-то момент мужчины отвлеклись. В это время пострадавшему удалось сбежать. Истекая кровью, он добрался до больницы, где ему оказали медицинскую помощь.
В настоящий момент подозреваемые задержаны. Один из них признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 105 «Покушение на убийство» УК РФ. Подозреваемые арестованы и помещены в СИЗО.
Ранее в посёлке Пушкинского района Санкт-Петербурга неизвестные избили 42-летнего иностранца и попытались сжечь его заживо. Кроме того, ему хотели отрезать ухо.