Россиянин лишился ушей из-за украденного вентилятора

В Нижегородской области двое мужчин отрезали своему знакомому уши и палец на ноге якобы за кражу вентилятора. Им предъявлено обвинение в убийстве односельчанина, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл 12 августа. Россияне были в деревне Елисеево в гостях у потерпевшего, где совместно распивали алкогольные напитки. В какой-то момент один из мужчин напомнил хозяину, что тот некогда украл у одного из них вентилятор. Потерпевший отрицал обвинения и не собирался ничего возвращать. Тогда 48-летний и 28-летний подозреваемые напали на него и избили, а после отрезали кухонным ножом ушные раковины и палец на ноге.

Тем не менее в какой-то момент мужчины отвлеклись. В это время пострадавшему удалось сбежать. Истекая кровью, он добрался до больницы, где ему оказали медицинскую помощь.

В настоящий момент подозреваемые задержаны. Один из них признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 105 «Покушение на убийство» УК РФ. Подозреваемые арестованы и помещены в СИЗО.

Ранее в посёлке Пушкинского района Санкт-Петербурга неизвестные избили 42-летнего иностранца и попытались сжечь его заживо. Кроме того, ему хотели отрезать ухо.