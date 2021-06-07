В Петербурге попытались сжечь иностранца и отрезать ему ухо

https://static.news.ru/photo/3e41a654-c776-11eb-987f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В посёлке Пушкинского района Санкт-Петербурга неизвестные избили 42-летнего иностранца и попытались сжечь его заживо. Кроме того, ему хотели отрезать ухо. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленники облили пострадавшего бензином и подожгли. К счастью, вовремя подоспели медики, которые увезли иностранца в больницу. На текущий день он находится в тяжёлом состоянии. Уточняется, что мужчина является гражданином одного из государств Средней Азии.

Специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Начаты поиски подозреваемых в нападении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На месте, где произошёл инцидент, нашли нож, на стене были выявлены капли крови, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, мигранту также частично отрезали ухо.

Ранее в Ростовской области задержанный мужчина избил троих сотрудников полиции в изоляторе временного содержания. Напал на полицейских 33-летний житель Морозовского района, которого в мае задержали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он нанёс сотрудникам МВД множественные удары руками и ногами в различные части тела.