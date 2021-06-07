В Петербурге попытались сжечь иностранца и отрезать ему ухо

В посёлке Пушкинского района Санкт-Петербурга неизвестные избили 42-летнего иностранца и попытались сжечь его заживо. Кроме того, ему хотели отрезать ухо. Об этом сообщает ТАСС.
Злоумышленники
Специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Начаты поиски подозреваемых в нападении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На месте, где произошёл инцидент, нашли нож, на стене были выявлены капли крови,
Ранее в Ростовской области задержанный мужчина избил троих сотрудников полиции в изоляторе временного содержания. Напал на полицейских 33-летний житель Морозовского района, которого в мае задержали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он нанёс сотрудникам МВД множественные удары руками и ногами в различные части тела.