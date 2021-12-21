Российские военнослужащие попали под лавину в Южной Осетии

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Пятеро российских военнослужащих попали под снежную лавину в Южной Осетии. Троих удалось извлечь, им оказана помощь, ещё двоих ищут, сообщил замглавы МЧС республики Ацамаз Бестауты, слова которого приводит ТАСС. Российские военные охраняли в Южной Осетии Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.

Там российские военные, охрана тоннеля. Их кабинку накрыло лавиной. О погибших речи нет, нескольких достали живыми, — сказал собеседник агентства.

Известно, что лавина сошла в районе южного портала Рокского тоннеля.

Накануне движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию и Россию, было перекрыто из-за опасности схода лавин. Проезд ограничен на участке от Рокского тоннеля до посёлка Бурон.

Кроме того, с вечера 19 декабря остаётся запрещённым движение всех видов автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге.