Росприроднадзор назвал сумму ущерба от разлива топлива в Норильске

https://static.news.ru/photo/f8b83cdc-bf9d-11ea-9cdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/24mchs

Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске составляет 148 млрд рублей.

Росприроднадзор произвёл расчет ущерба экологии, нанесенный аварией в Норильске. В том числе вреда, причиненного водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 046 011 000 рублей и почвам на сумму 738 616 500 рублей, — заявили в пресс-службе Росприроднадзора.

Представители ведомства направили требования о добровольном возмещении ущерба экологии в АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».

Ранее в Росприроднадзоре заявили, что компания «НТЭК» предоставила недостоверную информацию по загрязнению окружающей среды из-за ЧП в Норильске. В ходе проверки выяснилось, что в компании допустили загрязнение водных объектов рек Амбарная, Далдыкан, Пясина, озера Пясино вследствие разгерметизации резервуара № 5. Земля и почва были загрязнены.

В компании не провели своевременные технические мероприятия, чтобы предотвратить подобные инциденты, не было обеспечено исправное состояние технологического оборудование. Также специалисты Роспотребнадзора выяснили, что производственная и дождевая канализация не была установлена на промышленной площадке. В «НТЭК» не очищали технологичные, смывные и другие виды сточных вод. Было выдано предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований природоохранного законодательства.

NEWS.ru писал, что полная оценка последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будет подготовлена в августе. Об этом заявили в «Норникиле».

Чрезвычайное происшествие в Норильске произошло 29 мая текущего года. Тогда из резервуара Норильской ТЭЦ-3 «Норникеля» вылилось около 20–22 тысяч тонн нефтепродуктов. Они отравили почву и загрязнили реки, сделав их непригодными для планктона и рыбы. Сотрудники МЧС смогли локализовать распространение нефтепродуктов только к утру 5 июня.