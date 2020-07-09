Росгвардия задержала мужчину за стрельбу из винтовки по собачьему приюту

https://static.news.ru/photo/364a7b66-c1f9-11ea-a6e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии сообщили о задержании мужчины за стрельбу из пневматической винтовки по приюту для собак. Инцидент произошёл в деревне Лаголово.

По словам представителей правоохранительных органов, кнопка тревожной сигнализации сработала вечером 8 июля в приюте для собак, который находится на Садовой улице. Директор учреждения рассказала детали инцидента. Она также описала мужчину. По её словам, он стрелял с территории бывшей птицефабрики, сообщают «Невские новости».

Росгвардейцам удалось найти его и задержать. У мужчины была изъята пневматическая винтовка «МР-60». Его передали в руки полиции. На данный момент устанавливаются детали инцидента.

Ранее NEWS.ru писал, что старшеклассник устроил стрельбу в школе Приамурья. В результате ЧП ранения получили два ученика 6 и 8 классов.