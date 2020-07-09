Росгвардия задержала мужчину за стрельбу из винтовки по собачьему приюту

Сотрудники Росгвардии сообщили о задержании мужчины за стрельбу из пневматической винтовки по приюту для собак. Инцидент произошёл в деревне Лаголово.
По словам представителей правоохранительных органов, кнопка тревожной сигнализации сработала вечером 8 июля в приюте для собак, который находится на Садовой улице. Директор учреждения рассказала детали инцидента. Она также описала мужчину. По её словам, он стрелял с территории бывшей птицефабрики,
Росгвардейцам удалось найти его и задержать. У мужчины была изъята пневматическая винтовка «МР-60». Его передали в руки полиции. На данный момент устанавливаются детали инцидента.
Ранее NEWS.ru писал, что старшеклассник устроил стрельбу в школе Приамурья. В результате ЧП ранения получили два ученика 6 и 8 классов.
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