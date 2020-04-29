Режим контртеррористической операции введён в Екатеринбурге

Режим контртеррористической операции начал действовать на территории Чкаловского района Екатеринбурга и в Арамильском городском округе.
О введении особого режима с 00:30 30 апреля 2020 года местного времени 30 апреля (22:30 мск 29 апреля) сообщило УФСБ области. Решение принято начальником УФСБ по Свердловской области Алексеем Зиновьевым. Подробности происходящего не раскрываются,
Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники Федеральной службы безопасности провели от Хабаровска до Крыма масштабную операцию по задержанию подпольных оружейников. Об этом 29 апреля сообщили представители ЦОС ФСБ.
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