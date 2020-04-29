Режим контртеррористической операции введён в Екатеринбурге

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Режим контртеррористической операции начал действовать на территории Чкаловского района Екатеринбурга и в Арамильском городском округе.

О введении особого режима с 00:30 30 апреля 2020 года местного времени 30 апреля (22:30 мск 29 апреля) сообщило УФСБ области. Решение принято начальником УФСБ по Свердловской области Алексеем Зиновьевым. Подробности происходящего не раскрываются, передаёт ТАСС. Оперштаб просит жителей города с пониманием отнестись к действующим ограничениям.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники Федеральной службы безопасности провели от Хабаровска до Крыма масштабную операцию по задержанию подпольных оружейников. Об этом 29 апреля сообщили представители ЦОС ФСБ.